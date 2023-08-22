SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

38'İNCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Görkem’in gitmek zorunda olduğunu öğrenen Melissa yıkılır. Karşısına çıkan Fevzi’yi suçlar ve hesap sorar. Necati, Reyhan’ı kullanarak Cüneyt’i oyuna getirmek ister. Azra’nın her şeyi bildiğini öğrenen Orhan, Büşra’yı tehdit eder. Mahinur ve Metin, Melissa’nın zarar görmesinden korkarken, Öykü tehlikede olduğunu öğrenir.

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"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!