"Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek

"Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 68'inci bölümünde Melissa ve Görkem, Cüneyt için bir umudun peşine düşer. Azra hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalır. Kadir Yeşil Vadi’ye yerleşmenin bir yolunu bulur. Metin, Öykü’yü Karakiraz’da kalması için ikna etmeye çalışır. Azra’nın hamile olduğunu öğrenen Büşra, bebeğini düşürdüğünü ağzından kaçırır.

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!