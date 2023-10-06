"Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek

"Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 71'inci bölümünde; Besime, Melissa’yı zehirlenmekten son anda kurtarırken, tuhaf davranışları Metin’in gözünden kaçmaz. Görkem ve Melissa’nın Cüneyt için hazırladığı doğum günü, herkesi bir masa etrafında toplar. Öykü, Yeşim’in Kadir’i affetmesi için yardım etmeye çalışırken kendi dostluğunu bitirir. Büşra yine duygularına yenilir ve Orhan’ı arar. Öykü’yü durdurmak isteyen Metin, Hazım’ın kurduğu tuzakla kaza yapar.

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümüyle pazartesi saat 10.00’da SHOW TV’de!