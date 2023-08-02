Yeşil Vadi’nin Kızı 24. bölüm tanıtımı yayınlandı

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melissa, Orhan hakkındaki şüphelerini anlatırken, Mahinur kooperatif üyelerini uyarmak için harekete geçer. Öykü, geçmişiyle geleceği arasına sıkışır. Defne, babası hakkındaki gerçekleri öğrenir. Kadir, Metin’in ağzından laf almak isterken, Selim geceye damgasını vurur. Orhan gerçek yüzünü gizlemek için Cüneyt’i kullanır.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 24. Bölüm Tanıtımı;

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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