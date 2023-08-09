Yeşil Vadi’nin Kızı 29. bölüm tanıtımı yayınlandı

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kısmet ile tanışan Melissa’nın aklı iyice karışır. Reyhan’ın evine fal baktırmaya gelen yabancılar çoğalmaya başlar. Metin, Öykü’ye olan aşkını kimseden saklamamaya karar verir. Büşra’nın Orhan’ı tehdit ettiğini duyan Defne, Hala’yı çağırır. Metin için endişelenen Mahinur, Cüneyt’in yeniden başlama teklifi karşısında bir karar vermek zorunda kalır.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 29. Bölüm Tanıtımı;

REKLAM

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO