Yeşil Vadi’nin Kızı 31. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

31. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karakiraz’da sular durulmazken, kooperatif üyeleri Fevzi’den şüphelenir. Defne gerçekleri söylemek isterken, Hala olayların yönünü değiştirir. Gölde bulunan cesedin kimliği tespit edilir. Mahinur, Metin, Besime ve Hazım sorguya alınır. Fevzi ile karşılaşan Melissa, bütün düşüncelerini açıkça söyler.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 31. Bölüm Tanıtımı;

Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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