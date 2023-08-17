Yeşil Vadi’nin Kızı 35. bölüm tanıtımı yayınlandı!

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melissa’nın durumunu inceleyen Sosyal Hizmetler görevlisinin vereceği karar merak konusudur. Cevdet, Reyhan’ı takip eder. Hazım ve Besime evlat edinme sürecini paraya çevirmenin yollarını arar. Büşra, Orhan’ın aldığı hediyeye sevinirken, Kadir’in telefon konuşmasını duyan Yeşim hayal kırıklığına uğrar. Melissa, Karakiraz çiftliklerinin başına gelenleri okul gazetesinde yazmaya karar verir.

İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 35. Bölüm Tanıtımı;

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Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümüyle yarın saat 15.45’te Show TV’de!

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