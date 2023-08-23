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        Haberler Televizyon "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 12:54 Güncelleme: 23.08.2023 - 12:54
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        Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi’nin Kızı" adlı dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        39. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Cüneyt çiftliği satmak üzere biriyle anlaşır ancak satış hiç beklemediği bir şekilde sonuçlanır. Reyhan’a fal baktırmaya giden Azra, öğrendikleri karşısında sarsılır. Cüneyt’in ani rahatsızlığı herkesi telaşlandırırken Kadir, Yeşim’i tuzağa düşürür. Öykü, Fevzi ile işbirliği yapmaya mecbur kalır. Görkem izleri takip ederek gazete kulübüne zarar veren kişiyi bulur.

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        'Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV'de.

        İşte "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 39. Bölüm Tanıtımı;

        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
        "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
        Yeşil Vadi'nin Kızı fragmanı yayınlandı!
        Yeşil Vadi'nin Kızı fragmanı yayınlandı!
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        #Yeşil Vadi’nin Kızı
        #show tv
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