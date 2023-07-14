Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 11. bölüm tanıtımı yayınlandı
Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa'nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.
11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mahinur kırılan gururuyla öfke saçarken, Melissa büyük hayal kırıklığı yaşar. Kadir ile restleşen Yeşim gerçeklerin peşine düşer. Azra, Besime’yi işe alırken Selim, Büşra’dan hesap sorar. Beklenmedik ziyaretçi Besime’nin bütün planlarını altüst eder. Orhan ile Büşra yakınlaşırken Nil’in maskesi düşer.
İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 11. Bölüm Tanıtımı;
Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.
Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!