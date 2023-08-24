"O bizim dostumuz" SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan "Yeşil Vadi’nin Kızı" adlı dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

40. BÖLÜMDE NELER OLACAK? Melissa ve Görkem, Defne ile yüzleşir. Kadir’in kurduğu tuzak yüzünden zor durumda kalan Yeşim, bu durumu hazmedemez. Azra, Büşra ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir. Büşra’ya bu hatanın bedelini hayatıyla ödetmek ister. Fevzi’nin yardımını kabul eden Öykü, Metin’i kaybetmek üzeredir. REKLAM

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor. "Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV'de. İşte "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın 40. Bölüm Tanıtımı; "Yeşil Vadi'nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı