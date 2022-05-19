Yeşil ve beyaz iç içe! O ilde eşsiz görüntü

DHA

Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün 1500 rakımlı Aşağı Yaylası, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

DHA'nın haberine göre, sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı tipi şeklinde yağarken, yaylada yeşil alanlar beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.

Öte yandan Ordu'nun Akkuş ilçesinin yüksek kesimleri de, yağan karla beyaza büründü.

Akkuş ilçesi yüksek kesimlerindeki bazı mahalle ve yaylalar, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede yaşayanlar, yeşil alanların beyaza bürünmesini cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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