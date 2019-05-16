Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polisin baskınlarından sonra uyuşturucu bulamayan torbacıların bu kez de kırmızı ve yeşil reçete ile alınan özellikle depresyonda olanların kullandığı uyuşturucu içerikli ilaçları sattığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen sivil narkotik ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne müşteri kimliğinde geldi.

17 HAPLA YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre sivil polis sokakta Rahma A. (27) isimli bir kadının elinde makasla ilaçları kesip kesip dağıttığını gördü. Bir süre kadını izleyen ekipler daha sonra kadını suçüstü yaparak gözaltına aldı. Kadın 17 hap ile birlikte ve makasla emniyete getirildi. Ayrıca kadının 3 yaşlarındaki çocuğuna bakacak kimse olmadığı için o da yanında getirildi.

HAPÇI KADIN TUTUKLANDI

Kadın sorgusunun ardında çocuğuyla birlikte adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında kadının kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına karşı yüzünü çocuğuyla gizlemesi dikkat çekti. Rahma A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.