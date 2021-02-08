AA

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, kurum, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'ne dikkati çekmek için "Sigarayı Bırak" sloganlı maskelerle Kovid-19 salgını döneminde sigarayı bırakma çağrısı yapıyor.

Ayrıca Instagram üzerinden "Bırakabilirsin" adıyla maske filtresi hazırlayan Yeşilay, sosyal medyada #tamzamanı ve #sigarayıbırakmagünü etiketiyle de farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

- "Sigarayı bırakmanın tam zamanı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, her yıl yaklaşık 8 milyon insanın tütün kullanımı yüzünden hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Öztürk, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının akciğerde tahribat oluşturduğunu belirterek, "Koronavirüs de doğrudan akciğerleri hedef alıyor. Bu nedenle salgının başlangıcından bu yana vatandaşlarımıza sigarayı bırakmanın önemini anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigara kullanımının tartışmasız zararlı olduğunu ve sigarayı bırakmanın koronavirüs döneminde daha da önem kazandığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütünün 2019 Küresel Tütün Raporu'na göre, sigaranın akciğer kanseri, KOAH, damar hastalıkları gibi yaklaşık 50 kadar kronik hastalıkla ilişkili olduğunu ve her yıl yaklaşık 8 milyon insanın tütün kullanımı yüzünden hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bunların yaklaşık 1,2 milyonu ise sigara dumanına maruz kalmaktan kaynaklanıyor. Koronavirüs döneminde bu tablo daha da ağırlaşma riski taşıyor. Akciğer sağlığı tehlikede olanların ciddi bir enfeksiyona yakalanma riskleri daha yüksek oluyor ve mevcut kanıtlar, koronavirüs şiddetinin, sigara içenler arasında daha yüksek olduğunu net olarak gösteriyor. Bu nedenle salgının başlangıcında Yeşilay olarak 'Sigarayı bırakmanın tam zamanı' kampanyasını başlattık."

Öztürk, 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele eden ve sağlıklı yaşamın önemini anlatmayı misyon edinen bir kurum olarak bugüne kadar pek çok çalışma gerçekleştirdiklerine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Ancak sigara ve koronavirüs ilişkisiyle ilgili bilimsellikten uzak ve vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden yanlış bilgilerin de ortada dolaştığını üzülerek görüyoruz. Bu nedenle 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde net bir şekilde hatırlatmak isteriz ki 'Koronavirüs sigara içeni sever.' Bu tartışmasız gerçeği vurgularken, ben de vatandaşlarımıza 'Siz de kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun, sigarayı bırakın.' diyorum."

- Sigara enfekte olmuş hücrelerin sayısını artırıyor

Açıklamada yer alan bilgilere göre, pek çok solunum yolu enfeksiyonu için en önemli risk faktörlerinden biri olan sigaranın halka açık alanlarda kullanımı, sigara içmeyenlerin maruz kaldığı dumanda bulunan toksik bileşenleri solumasına sebep oluyor. Doğrudan sigara dumanına maruz kalma, koronavirüs ile enfekte olmuş hücrelerin sayısını artırıyor ve doğuştan gelen bağışıklık tepkilerini azaltıyor.

Kaliforniya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, sigara içmenin ve dumanını solumanın solunum yollarının düzgün çalışmasını engellediği ve bunun da koronavirüsün bulaştığı insan hücrelerinin sayısında 3 kat artışa neden olduğu tespit edildi.

Yeşilay, tütün bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturarak potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için yürüttüğü çalışmalarla tütün bağımlılığıyla mücadeleye destek veriyor.

Koronavirüs salgını döneminde "Sigarayı Bırakmanın Tam Zamanı" kampanyasını başlatan Yeşilay, kampanya kapsamında hem koronavirüs salgını döneminde sigarayı bırakmanın önemine değindi hem de 10 adımda sigarayı bırakmanın yollarını anlattı.

Sigarayı bırakmaya ihtiyaç duyanlar "444 79 75" veya "115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi Danışma Hattı"ndan ücretsiz psikolojik ve sosyal destek alabiliyor.

İlk koronavirüs vakasının görülmesinden bu yana tütün bağımlılığı ile ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) yaklaşık 18 bini aşkın arama geldi. Koronavirüsten sonra tütün özelinde gelen aramalar 9 kat arttı.