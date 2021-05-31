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Yeşilaydan "Dünya Tütünsüz Günü"nde dumansız ve sağlıklı yaşam çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, sigarayı bırakmanın, uzun vadeli hastalıklarla ilişkili sağlık bakımı maliyetlerini azaltırken, ekonomik ve sosyal olarak üretken yaşam yıllarını uzattığına işaret ederek, tütün ürünleri kullananlara bırakma çağrısında bulundu.

Yeşilaydan
AA

Öztürk, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında yaptığı açıklamada, tütün kullanımının dünyada halk sağlığı açısından kritik bir sorun olmaya devam ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Dünyada 15 yaş ve üzeri nüfusta toplam 1,4 milyar tütün kullanıcısı bulunuyor. Diğer bir deyişle, küresel olarak yetişkinlerin yüzde 19'u tütün ürünü kullanıyor. Türkiye'de ise 2019 yılı Türkiye Sağlık Araştırması'na göre, her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2016'da yüzde 26,5 iken, 2019'da artarak yüzde 28'e yükseldi. Bu oran yaklaşık 18 milyon kişi anlamına geliyor."

Tütün kullanımının en az 20 doku, organ ve sistemini etkileyerek, toplumun genel hastalık riskini ve yükünü artırdığına işaret eden Öztürk, tütün ürünleri kullanımının sağlık harcamaları, verimlilik kayıpları gibi nedenlerle de önemli bir maliyet yarattığını kaydetti.

Öztürk, "Sigarayı bırakmak, uzun vadeli hastalıklarla ilişkili sağlık bakımı maliyetlerini azaltırken, aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak üretken yaşam yıllarını da uzatıyor. Biz de bir asırdan uzun süredir bağımlılıklarla mücadele eden Yeşilay olarak 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde tüm vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama davet ediyor, 'Kendiniz ve sevdikleriniz için dumansız bir dünya oluşturun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Salgında sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı yükseldi"

Kovid-19 salgınının yol açtığı kaygı ve stresle başa çıkabilmek için içlerinde tütün ürünlerinin de bulunduğu kimyasallara yönelen insanların sayısında artış olduğuna dikkati çeken Öztürk, Yeşilayın bu konuda yürüttüğü çalışmalarla başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Öztürk, salgın döneminde "Sigarayı bırakmanın tam zamanı" kampanyasıyla sigaranın etkileri konusunda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde tütün bağımlılığı en öncelikli konularımız arasındaydı. Hem farklı kanallardan vatandaşlarımıza ulaştık hem de sigarayı bırakmak isteyenlere uzaktan destek sağlamaya başladık. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesinde verdiğimiz danışmanlık hizmeti için bugüne kadar tütün ile ilgili 25 bin 829 arama geldi. Online ve yüz yüze toplam 5 bin 880 kişiyle görüşme sağlandı. Bu süreçte bir de araştırma yaptırdık ve araştırma sonuçlarına göre 2020'nin son 6 ayında sigarayı bırakan her 10 kişiden 1'inde koronavirüs salgınının etkili olduğunu gözlemledik. Araştırmaya göre, her 4 kişiden 1'i salgın döneminde sigara kullanımını azalttığını belirtirken, salgın sırasında sigara kullanımını azaltanların yüzde 85'i de sigaranın koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine inanıyor. Sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranının 2017 yılında yüzde 35'ten 2020'de yüzde 58'e yükselmesi hem koronavirüsün etkisini hem de bu konuda bilincin artığını doğruluyor."

Öztürk, dünya çapında 2000-2017'te 13-15 yaş arası 24 milyondan fazla çocuğun sigara içtiğinin saptandığını, Türkiye Uyuşturucu Raporu 2019 verilerine göre Türkiye'de tütün kullanımına başlama yaşının 15,5 olduğunu kaydederek, Yeşilayın sigara bağımlılığının azaltılması ve küçük yaşlardan itibaren çocuklarda bilinç oluşturup potansiyel bağımlılıkların önüne geçilmesi için yürüttüğü çalışmalarla tütün bağımlılığıyla mücadeleye destek verdiğini vurguladı.

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