Yeşilçam filmlerinde neden "Nayır, nolamaz" deniyordu? İşte böyle ortaya çıkmış!

Yeşilçam filmlerinde neden "Nayır, nolamaz" deniyordu? İşte böyle ortaya çıkmış!

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ABDURRAHMAN PALAY'DAN KALAN BİR YADİRGAR

Yeşilçam filminlerinin ikonik ifadelerinden birisi olan "Nayır, nolamaz ve nevet" kelimeleri, pek çok Yeşilçam jönünü seslendiren dublaj sanatçısı Abdurrahman Palay'dan kalan bir yadigardır.