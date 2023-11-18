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        Haberler Televizyon Yeşilçam filmlerinde neden "Nayır, nolamaz" denir? Asıl nedeni buymuş

        Yeşilçam filmlerinde neden "Nayır, nolamaz" deniyordu? İşte böyle ortaya çıkmış!

        Yeşilçam filmlerinde sıklıkla duyduğumuz "Nayır, nolamaz" ifadesi, Türk sinemasının en ikonik repliklerinden biridir. Ancak bu ifadenin nasıl ortaya çıktığı çok az kişi tarafından bilinir. İşte "Nayır, nolamaz ve nevet" kelimelerinin ortaya çıkış hikayesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 09:44 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:44
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        ABDURRAHMAN PALAY'DAN KALAN BİR YADİRGAR

        Yeşilçam filminlerinin ikonik ifadelerinden birisi olan "Nayır, nolamaz ve nevet" kelimeleri, pek çok Yeşilçam jönünü seslendiren dublaj sanatçısı Abdurrahman Palay'dan kalan bir yadigardır.

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        TEMBEL KONUŞMA ALIŞKANLIĞI KELİMELERİ FARKLI YANSITIYORDU

        Palay'ın tembel konuşma alışkanlığı Yeşilçam filmlerinde "Hayır, olamaz, evet" gibi kelimeleri "Nayır, nolamaz, nevet" şeklinde duymamızı sağlamıştır.

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        Dublaj sanatçısı Jeyan Tözüm'ün söylediğine göre Palay, yavaş konuşuyor ve dublaj alırken elini çenesinin altına koyardı. Bu da kelimelerin farklı şekilde çıkmasına neden oluyordu.

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        HATALI TELAFFUZ ZAMANLA YEŞİLCAM FİLMLERİNDE YAYGINLAŞTI

        Palay'ın yaptığı bu hatalı telaffuz zamanla Yeşilçam filmlerinde yaygınlaştı ve beğenilerek kullanılmaya başladı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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