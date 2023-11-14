Yeşilçam filmlerinde neden "Nayır, nolamaz, nevet" deniyordu? İşte böyle ortaya çıktı!

Yeşilçam filmlerinde neden "Nayır, nolamaz, nevet" deniyordu? İşte böyle ortaya çıktı!

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ABDURRAHMAN PALAY'DAN KALAN BİR YADİRGAR

Yeşilçam filminlerinin ikonik ifadelerinden birisi olan "Nayır, nolamaz ve nevet" kelimeleri, pek çok Yeşilçam jönünü seslendiren dublaj sanatçısı Abdurrahman Palay'dan kalan bir yadigardır.