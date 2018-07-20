Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Ligi'ne veda eden ve bu sezon TBL'de yer alıp yer almayacağı belli olmayan Yeşilgiresun Belediye resmi siteden yaptığı açıklamada maddi sorunlar nedeniyle ligden çekildiğini duyurdu... Kulübün faaliyetlerini altyapılarda sürdüreceği ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Basket de kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avrupa’nın en iyi ligi olan Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde tutunamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Şimdiye kadar televizyon ekranlarından izlediğimiz, Galatasaray, Beşiktaş, Efes gibi efsane takımları kendi salonumuzda izleyip, yenmenin mutluluğunu, bu şehirde yaşayan insanlara ve çocuklarımıza katacağı vizyonu anlatmakta başarılı olamadık.

"5 MİLYON TL'LİK TABLO VAR"

Ülkemizin ve ilimizin içinde bulunduğu ekonomik koşulların olumsuzluğu, Süper Lig'den kalan 2 milyon TL borç ve lige katılmamız halinde ihtiyaç duyulacak 3 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon liralık bir tablo karşımıza çıkmıştır. Dövizdeki artışlarda bütçenin ve borçların yükselmesinde çok önemli bir etken oluşturmuştur. Bu rakamların sponsor ve destek olmadan temin edilemeyeceği ortadadır."

Bu olumsuz tablo karşısında, 8 yılda adeta çocuğumuz gibi büyüttüğümüz kulübümüzün TBL 1. Ligde devam etme imkanı bulunamadığından, gelecekte kulübümüzü daha büyük borç yükü altında bırakmamak için Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu tüm alternatifleri değerlendirerek TBL 1. Lige katılmama kararı almıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ