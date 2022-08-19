Yeşilin tonları arasında ziyaretçilerini serinletiyor 0:00 / 0:00

AA

Kahramanmaraş kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Döngel Mahallesi'nde yer alan Döngel Şelalesi, ağaç kökleri arasından dökülen soğuk suyu ve serin havasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

AA'nın haberine göre başta Kahramanmaraş olmak üzere Gaziantep, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay ve Osmaniye'den şelaleyi görmeye gelenler, çınar ve meşe ağaçları arasında su üzerine kurulu çardaklarda piknik yapıyor.

Ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi çok sayıda imkanı da beraberinde sunan şelaleyi gezenler, yürüyüş sonrasında suya girerek serinliyor.

Döngel Şelalesi ve mesire alanının işletmeciliğini yapan Mehmet Küpeli, şelalenin dağdan gelen sularla beslendiğini dile getirdi.

SEZON BOYUNCA 20 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Döngel Şelalesi'nin havası, doğası ve huzurlu ortamıyla ziyaretçilerini çektiğini dile getiren Küpeli, "Genellikle Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Kayseri illerinden ziyaretçilerimiz geliyor. Sezon boyunca 20 bin kişinin ziyaret ettiğini biliyoruz. Gurbetçi insanların daha çok tercih ettiğini görüyoruz" dedi.

Şelalenin genellikle yaz mevsimlerinde tercih edildiğini vurgulayan Küpeli, "Malum sıcaklar başladığı zaman sabah 5-8 arasında burası dolar. Çardaklarımızın tümü doludur. Kahramanmaraş'ın güzel tercih edilecek yerlerinden bir tanesidir. Genellikle yoğunluğumuz pazar günleri. Hafta içi biraz sakin olur. 70 çardağımız var, çardakların hepsi hafta sonu doludur. İnsanlara çardak yetiştiremiyoruz. Bazıları yer bulamadıkları için geri dönüş yapıyor" ifadelerini kullandı.

SERİNLEMEK İÇİN ŞEHİR DIŞINDAN GELİYORLAR

Sıcak havadan bunalan ve serinlemek için ailesi ve akrabalarıyla birlikte Gaziantep'ten Döngel Şelalesi'ne gelen Ökkeş Şahbudak, Şelalenin etkileyici bir görselliğinin olduğunu belirterek, "Gaziantep 41-42 derece. Ben daha önceden burayı biliyorum. Gayet güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Buraya akşamdan geceden geliyorlarmış. Bilseydik biz de gelirdik. Akrabalarımdan ilk defa gelenler vardı onlar da memnun kaldılar." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen Hasan Döner de sıcaklıktan bunaldıklarını dile getirdi.

Ailesiyle keyifli bir vakit geçirdiğini dile getiren Döner, "Benden önce ağabey ve eniştemler gelmişti. Kalabalık olur ve yetişemeyiz diye sabahın erken saatlerinde geldik. Antep'te suyun içinde bir yer olmadığı için çocuklarımızla biraz ayaklarımızı suyun içerisine sokup vakit geçireceğiz. Evde de sıcakta otur, otur sıkıldık. Çocuklarım istedi onun için geldik" ifadelerini kullandı.

Kent merkezinden gelen Şükran Aslankaya da şelalenin serinleten havasının kendilerine iyi geldiğini belirterek "Sıcaklardan bunaldık temiz bir hava alalım dedik. Çok güzel, baya serin. Kalabalık ve herkes burada. Herkese tavsiye ederim. Ailemle beraber geldim" dedi.