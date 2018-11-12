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Yeşim Salkım, Instagram hesabından konuyla ilgili paylaştığı videoda kendisini gün boyunca rahatsız eden ve ‘Tamam mı? Devam mı?’ şeklinde ifadeler kullanan bir takipçisini avukatı aracılığıyla siber suçlara şikayet ettiğini belirtti.