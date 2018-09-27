Brüksel’e seyahat eden Sırp turist, Zaventem Havaalanında pasaport kontrolü esnasında sorguya alındı. Sorgusunun ardından kadın, 9 aylık bebeği ile gözaltına alındı. Havalimanı karakolunda çocuğu ile birlikte 4 gün gözaltında tutulan Sırp turistin üzerinde ülkede kalacak kadar parası olmadığından girişine izin verilmediği bildirildi. Kadın ve 9 aylık bebeği işlemlerin ardından tekrar Sırbistan’ı uçakla gönderildi.

İHA'nın haberine göre, Brüksel Emniyeti olayla ilgili yaptığı açıklamada, Sırp kadının 16 gün boyunca kardeşinin yanında kalacağını anlattığı ve polisin sorduğu sorulara yeterli cevap veremediğini bildirdi. Yetkililer kadının üzerinde sadece 300 Euro para bulunduğunu belirterek, yasalar gereğince en az 720 Euro bulundurması gerektiğini ifade etti. Sırp anne ise Belçika polisinin tutumunun “insanlık dışı” olduğunu söyledi.

Belçika’ya gelen turistlerin yasa gereği her gün için en az 45 Euro bulundurması gerekiyor.

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