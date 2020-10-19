Yetiştirme yurdunda büyüdü, başka hayatlara dokunmak için mücadele veriyor - ANTALYA

AA

Doğan Elden, 36 yıl önce cami avlusuna bırakıldığında kendisini bulan bir zabıta memuru tarafından Keçiören Çocuk Yuvasına götürüldü. Yaşı 18'e ulaşıp yurttan ayrılan Elden, sıkıntılı dönemlerinde bir süre sokakta yaşadı. Antalya'ya yerleşip bir çiftlikte iş bulan Elden, yaşadığı zorlu hayatı anlatan 6 kitap yazdı.Kepez Kaymakamlığında memur olan Elden, sıcak bir ailenin özlemi içinde büyüdüğü günleri ve sonrasında yaşadığı yokluğu başkaları yaşamasın diye yardım faaliyetlerine ağırlık verdi.

Düzenlediği sosyal projeler ve yardım kampanyaları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldüren Elden, bu özelliği ile de kentte "Yerli Robin Hood" olarak tanındı. İyi bir sosyal medya kullanıcısı da olan Elden, mesai saati biter bitmez, hayırseverlerin katkılarıyla toplanan akülü araba, gıda, giyim ve ev eşyası gibi yardım malzemelerini adreslere ulaştırıyor.Elden, 16 yıldır aralıksız sürdürdüğü yardım faaliyetlerinde hayırseverlerin destekleriyle Türkiye genelinde 2 bin 450 ailenin ve 86 engelli çocuğun yüzünü güldürdü.

- "Yokluğun ve acının nasıl bir şey olduğunu biliyorum"

Doğan Elden, AA muhabirine, sosyal medyada yaptığı duyuruların karşılıksız kalmaması sonucunda, 16 yıldır ihtiyaç sahibi ailelere ve engelli çocuklara yardımları ulaştırdığını söyledi.Yetiştirme yurdunda büyüdüğü için "Benim annem de babam da devlet" diyen Elden, "Yokluğun ve acının nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilen bir insanım. O yüzden bu işlere beni vesile kılan devletime teşekkür ediyorum. Bugün bu noktaya kadar geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Elden, yaşadığı sıkıntılardan ve durumlardan dolayı empati yapma yeteneğinin gelişmiş olduğunu belirterek, bu nedenle ihtiyaç sahiplerini her gördüğünde gözyaşı döktüğünü belirtti.Bilhassa engelli çocuklara yardımcı olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini anlatan Elden, şöyle dedi:

"Çocuklarımız özel çocuklar. Sloganım 'Çocuklar gülerse dünya güler.' El ele, yürek yüreğe, kalp kalbe verelim. Her şeyi devletten beklemeyelim. Tabii ki devletimiz, büyük ve sosyal bir devlet. Ama biz de vicdanlarımızı ve merhametimizi ortaya koymak zorundayız. Gelin hep birlikte el ele verelim, daha güzel şeyler yapalım. Çocuklarımız gülsün, geleceğimiz gülsün."

- Engelli Muhammed Miraç'a tekerlekli sandalye yardımı

Doğan Elden, doğuştan bedensel engelli 4 yaşındaki Muhammet Miraç Gülyaprağı'na da tekerlekli sandalye yardımına aracılık etti.

Bu yardımların kendisine inanan güvenen hayırseverler aracılığıyla olduğunu vurgulayan Elden, tekerlekli sandalyenin Fransa'dan kendisine ulaşan bir Türk hayırseverden geldiğini aktardı.

Elden, "Muhammed'in ailesiyle Kepez Kaymakamlığına yaptıkları başvuru sırasında tanıştık. Fransa'da yaşayan Ferhat Bey sayesinde aracı alarak çocuğumuza ulaştırdık. Amacımız, çocuğumuzun daha iyi şartlarda daha güzel ortamda mutluluğu yaşayabilmesi. Bu yardımlarda beni vesile kılan tüm hayırseverlerden Allah bin kere razı olsun." dedi.

Engelli çocuğun babası Faruk Gülyaprağı ise oğlunun engelinden dolayı sürekli rehabilitasyon gördüğünü belirterek, daha önce çocuk arabasıyla dışarı çıkardıklarını söyledi.

Ancak çocuğunun boy ve kilosunun yaşına göre fazla olması nedeniyle sürekli düşme korkusu yaşadıklarını dile getiren Gülyaprağı, "Doğan Bey'le Kaymakamlıkta tanıştık. Onun vasıtasıyla engelli aracımız geldi, çok mutluyuz." diye konuştu.