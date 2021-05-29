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Yİ Parti Lideri Akşener, İBB'nin düzenlediği İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü programında konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul, göllerini, nehirlerini, sularını, toprağını, yeşilini, insanını, hayvanını, neyi varsa her şeyini gözümüz gibi bakmak zorunda olduğumuz şehrimiz, bir dünya mirası. Onu korumak, güzelleştirmek, yarına miras bırakmak hepimizin görevi" dedi

Yİ Parti Lideri Akşener, İBB'nin düzenlediği İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü programında konuştu
AA

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Meral Akşener, bugünün, 568 yıl evvel Hz. Peygamber'in müjdesini verdiği İstanbul'un fethedildiği tarih olduğunu hatırlattı.

Fetih sonrası dünyanın incisi, iki kıtanın birleştirildiği İstanbul'da, hayat tarzına, mimariye, burada yaşayan insanların hiçbir alanına el uzatmadan, iki kültürün birleşiminden bir sentez ortaya çıkarıldığını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Biz, 568 yıl evvel hayat tarzlarına, tercihlere ve seçilen yolda yürünmeye nasıl bir saygı gösterildiğini, bu davranış biçimine nasıl saygı gösterildiğini ve adaletin nasıl işlediğini o zamanlar dünyaya örnek olan bir yönetim anlayışıyla gösterdik. Bugün dilerim ki her birimiz, İstanbul emini, şehri emini olan Sayın İmamoğlu baştan olmak üzere, bu ülkede yönetimde bulunan herkes Fatih Sultan Mehmet Han'dan, onun adaletinden, onun saygısından feyzalır, o yolda yürür."

"İSTANBUL DÜNYANIN İNCİSİ"

İstanbul'un dünyanın incisi olduğunu, atalardan emanet alındığını ve gelecek nesle miras bırakılacağını dile getiren Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul, göllerini, nehirlerini, sularını, toprağını, yeşilini, insanını, hayvanını, neyi varsa her şeyini gözümüz gibi bakmak zorunda olduğumuz şehrimiz, bir dünya mirası. Sadece bizim milletimize, Anadolu'muza, Türkiye'mize değil, dünyanın mirası. Onu korumak, güzelleştirmek, yarına miras bırakmak hepimizin görevi. İstanbullu, İstanbul'un betona gömülmesini, yeşilinin yok edilmesini, insanlarına hoyratça davranılmasını ve en son Kanal İstanbul denilen o ucube sistemin oluşmasını engellemek için bir 31 Mart'ta Sayın İmamoğlu'nu, Millet İttifakı'nın adayını belediye başkanı olarak tercih etti. İstanbullu daha ne yapsın, yönetimi değiştirdi. Ben, Ekrem Bey kardeşimin bu mirasa nasıl saygı gösterdiğini, göstereceğini biliyorum, ona inanıyorum. Burada ortaya koyacağınız ve koyacak olduğunuz tavrın, bu mirasa göstereceğiniz, gösterdiğiniz saygının diğer kadim şehirlerimizde yönetimde bulunan herkese örnek olmasını diliyorum. Biz büyükler örnek oldukça, aklı, inancı, saygıyı, bilimi öne koydukça, yarın miras bırakacağımız bugünün çocuklarının, yarının gençlerinin de İstanbul'a aynı derece sahip çıkacağına inanıyorum. Güzel bir yolculuk bu, bu yolculukta Allah sizleri, bizleri utandırmasın."

Konuşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akşener'e "Fatih Sultan Mehmed" kitabını hediye etti.

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