Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-2 yenen Sivasspor, yenilmezlik serisini 12 maça yükseltti. Yiğidolar’a bu skorun ardından tarihinin en uzun kaybetmeme serisini yakaladı.

3-2’lik Gençlerbirliği galibiyeti sonrası kırmızı-beyazlı kulüp tarihinde ilk kez 12 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar bu sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra oynadığı 12 maçı kaybetmezken, 7 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 26 puan topladı. Sivas temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği’ni mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray ve Trabzonspor ile berabere kaldı.