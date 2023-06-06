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Haberler Gündem Yığılca'da TIR parkı hizmete girdi
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Yığılca'da TIR parkı hizmete girdi, ilçe merkezinde yasaklandı

Düzce'nin Yığılca Belediyesi'nce yapımı tamamlanan TIR parkı kullanıma açıldı. Belediye Başkanı Rasim Çam, projenin tamamlanmasıyla ilçe merkezine TIR parkının yasaklandığını, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını belirtti

Yığılca'da TIR parkı hizmete girdi
AA

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yapımı tamamlanan TIR parkı açıldı. Belediye Başkanı Rasim Çam, yaptığı açıklamada, Atatürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TIR parkının kullanıma hazır hale geldiğini belirterek, hem vatandaşların hem de şoför esnafının taleplerini yerine getirdiklerini söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla ilçe merkezine TIR parkının yasaklandığını, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını bildiren Çam, "Araç sahiplerimiz güvenlik açısından ilçe merkezine otopark yapıyordu. Şehir görüntüsü ve araçların oluşturduğu yoğunluktan dolayı olası kazaların önüne geçebilmek adına bu bölgeyi TIR parkı olarak hizmete açtık" dedi.

Çam, tır parkının güvenlik kameralarıyla izlendiğini, bölgede güvenlik açısından bir sorun olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Araç sahiplerimizin artık içi rahat olsun. Bu bölgeyi düzenli olarak kullanabilirler. İleriki dönemlerde de varsa bir eksikliğimiz talepler doğrultusunda çalışarak eksikliklerimizi gidereceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Yığılca Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte elimizden gelen imkanlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz."

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