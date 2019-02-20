Genç basketbolcu Yiğit, milli takımın Dünya Kupası Elemelerindeki Slovenya ve İspanya maçları öncesi soruları yanıtladı.
Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantilediklerinin altını çizen Yiğit, "Türk Milli Takımı'nın olduğu her yerde hedef yukarılardır. O yüzden grup birinciliğini istiyoruz. Bundan dolayı iki maç çok önemli. Taraftarımızın önünde Slovenya maçı ilk hedefimiz ve maçı kazanmak istiyoruz. Sonrasında İspanya deplasmanında yine galip gelme hedefindeyiz." diye konuştu.
Türkiye'nin basketbolda son 10-15 yılda başarılar kazandığını vurgulayan genç basketbolcu, "Son birkaç yıldır başarılı sonuçlar almayı özledik. Bunu Dünya Kupası ile birlikte değiştirme hedefimiz var. Tekrar madalya alabilecek bir takım olmak istiyoruz, bunun için mücadele veriyoruz. Çin'de çok önemli takımlar olacak. Biz genç bir takımız, tecrübe kazandıkça ilerleyen yıllarda daha başarılı olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"GRUP LİDERLİĞİ İSTEDİĞİMİZ BİR ŞEY"
Yiğit Arslan, Çin'de yer almayı garantilemeleri nedeniyle maçların öneminin biraz olsun azaldığını dile getirerek, takım kimyasını oturtma adına önemli karşılaşmalara çıkacaklarını vurguladı.
Slovenya ve İspanya maçlarından mutlak galibiyetle ayrılmayı istediklerinin altını çizen Yiğit, "Hem takım kimyası hem de bireysel olarak insanların bu takımda yer alma çabasını göstermesi adına önemli bir fırsat. Sonuç olarak grup liderliği istediğimiz bir şey. Biz de bunu elimizden geldiğince değerlendirip, grubu lider bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"UFUK SARICA'NIN VERDİĞİ ŞANSI DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Türk basketbolunun yeni bir jenerasyon yakalamaya çalıştığına dikkati çeken Yiğit, "Ufuk ağabey de bunun başında geliyor. Biz genç oyuncular olarak Ufuk Sarıca'nın verdiği şansı her an olsun değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.
Bu değişikliğin yapılması gerektiğini söyleyen Yiğit, şunları kaydetti:
"Bunu yapalım ki önümüzdeki yıllarda çok daha başarılı, çok daha kuvvetli bir Türk Milli Takımı olsun. Şu an bunun yapı taşlarını oluşturuyoruz. Küçük küçük, basamak basamak ilerliyoruz. İnşallah Türk basketbolu, çok daha iyi yerlere gelecektir."
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