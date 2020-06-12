Yiğit Atilla'dan 'Gerek Yok'

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Yiğit Atilla solo müzik kariyerinin ikinci çalışması 'Gerek Yok'u Sony Music etiketiyle dinleyicileriyle buluşturdu. Geçtiğimiz yıl yayımlanan 'Beni Severdin' isimli şarkısını yayınlamıştı.

Rock ve trap altyapıların harmanlandığı şarkının sözü ve müziği sanatçının kendisi gibi müzisyen kardeşi Ateş Atilla’ya, düzenlemesi ise Cenker Şimşir’e ait.

Yiğit Atilla 'Gerek Yok' şarkısının klibini, Amerika’da ülkemizi başarıyla temsil ederek Christina Aguilera, Khalid gibi dünya starları ile çalışan Türk fotoğrafçı ve video art sanatçısı Ece Gürlü’ye emanet etti.

İlhan Balamur’un prodüksiyon menajerliğini üstlendiği çalışmanın greenboxta çekilen görüntüleri ise 18 saatte tamamlandı.