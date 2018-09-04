Yıkık dökük tuvaleti eve dönüştürdü

İngiliz mimar Laura Jane Clark 1929'da inşa edilen ve 1980'lere kadar kullanılan terk edilmiş umumi tuvaleti muhteşem bir daireye dönüştürdü
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Yeraltı tuvaletini hayallerinin evine çeviren yetenekli mimar Laura Jane Clark ile tanışın.
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İngiliz mimar, konut dönüşüm projelerinde ve yeni bina inşasında oldukça uzman. Öyle ki yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımı, mimar Laura'ya çeşitli ödüller kazandırdı. Yaratıcı mimarın son çalışması ise göz kamaştıran cinsten.
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Laura, 2005 yılında Londra'ya taşındığı sırada terk edilmiş bir tuvalet buldu.
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Aile ve arkadaşlarına eski tuvaleti yatak odalı bir daireye dönüştürmek istediğini söylediğinde aldığı tepkiler çoğunlukla kahkaha ve eleştiri oldu.
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Tuvalet 1929'da inşa edilmiş ve en son 1980'lerde kullanılmıştı. Bu yıkık dökük yer harabeden farksızdı.
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İnşaatçılar ve işçilerin yardımıyla Laura, hayallerindeki evi yapmaya koyuldu.
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Sıkı ve programlı bir çalışma ve 65 bin dolarlık harcamadan sonra proje tamamlandı.
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Terk edilmiş umumi tuvaleti tek odalı bir daireye dönüştü.
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Çağdaş mobilyalarla tasarlanan ev, göz alıcı yatak odasının yanı sıra ihtiyaç duyulabilecek her olanağa sahip.
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Dairenin ufak bir kitaplığı, oturma odası, mutfağı, hatta küçük bir bahçesi bile mevcut.
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Evin son hali sizce de muazzam değil mi?
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SADECE 58 DAKİKADA EV YENİLEDİLER
ABD'li bir mimarlık şirketi çok kısa bir sürede hayata geçirdiği apartman yenileme projesiyle hayranlık uyandırdı.
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Şirket tadilat işlemleri günlerce, belki de aylarca sürebilecek apartmanı sadece 58 dakikada yeniledi.
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Bir günde ortalama 3 evi yenileyebilen şirket, geçmiş rekorlarını tazelemek için yıkık dökük bir apartman dairesini tanınmayacak hale getirdi.
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Duvarlarında çeşitli yazılar yazan, yerlerde çöpler bulunan ev, ekibin ellerinde bambaşka bir yere dönüştü.
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İşte 58 dakikada yenilenen evden kareler ve evin son hali...
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Yatak odasının eski ve bakımsız hali...
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Yatak odasının yenilenmiş hali...
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Banyonun eski ve bakımsız hali...
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Banyonun yenilenmiş hali...
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Mutfağın eski ve bakımsız hali...
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Mutfağın yenilenmiş hali...
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Salonun eski ve bakımsız hali...
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Salonun yenilenmiş hali...
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AÇIK ARTIRMA İLE SADECE BİR EURO'YA ALDIĞI EVİ BAŞTAN YARATTI
Maden bölgesinde bulunan mağara evden civarda başka örnekler de bulunuyor. Yumuşak kaya içine oyulan evlerde maddi durumu pek iyi olmayan yerel halk yaşıyordu.
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Alexis ile kız arkadaşı evi yaşanabilir bir hale getirmek için kolları sıvadı. Fakat bu hiç de kolay olmadı.
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4 yıllık bir çalışma ile ilmek ilmek evi yeni baştan yarattılar.
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Evin tadilatı için Alexis önce 25.000 euro’luk bir kredi çekmek için talepte bulundu fakat banka reddetti.
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Sonrasında Alexis ve kız arkadaşı bir restoranda çalışmaya başladılar.
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Burada 3 yıl boyunca çalışıp para biriktirdiler.
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Biriktirdikleri para ile evi bugünkü imrenilen haline getirmeyi başardılar.
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Evin şimdiki haline kavuşması için genç çift 35.000 euro harcadı.
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ODASINA AÇTIĞI DELİK BAKIN NEREYE ÇIKIYOR....
Oturma odasının bir köşesini kendi imkanları ile delen adamın ilk bakışta ne yapmaya çalıştığını kimse anlayamadı.
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Yapım ve hazırlık aşamalarını sosyal medya hesabından paylaşan adamın takipçileri merakla sonucu görmek onu takip etmeye devam ettiler.
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Sonunda bu adamın ne yaptığını gören takipçiler gözlerine inanamadı. İşte çılgın adamın tasarımından kareler...
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HAYALİNDEKİ SİNEMA SALONUNU YAPTI
Gelişen teknoloji ile sinema salonlarındaki görüntü ve ses kalitesini evine taşımak isteyen adam hayalindeki sinema salonunu odasına yaptı.
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Film izlemeyi seven eşinin evde olmadığı bir zaman diliminde aklındaki sinema odası düşüncesini gerçekleştiren adam, yapım aşamasını görüntülemeyi de unutmadı.
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İşte, oturma odasının sinema salonuna dönüştüğü yapım aşamasından fotoğraflar...
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ESKİ BALKONUNU BAŞTAN YARATTI
Balkonunda sıkılınca çareyi değiştirmekte bulan ev sahibi, küçücük balkonunu adeta baştan yarattı...
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İşte basit malzemeler kullanılarak yapılan o balkon...
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BU SÜRPRİZ ÇOK KONUŞULUR! EŞİ EVDE YOKKEN...
Bir adam eşi evde yokken ona çok sevineceği bir sürpriz hazırladı.
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Eski yatak odalarını baştan aşağıya tadilatla yenileyen adam, yaptıklarını adım adım kaydetti.
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