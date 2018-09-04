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Yıkık dökük tuvaleti eve dönüştürdü

30.04.2018 - 12:20 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İngiliz mimar Laura Jane Clark 1929'da inşa edilen ve 1980'lere kadar kullanılan terk edilmiş umumi tuvaleti muhteşem bir daireye dönüştürdü

  • 1 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Yeraltı tuvaletini hayallerinin evine çeviren yetenekli mimar Laura Jane Clark ile tanışın.

     

  • 2 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    İngiliz mimar, konut dönüşüm projelerinde ve yeni bina inşasında oldukça uzman. Öyle ki yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımı, mimar Laura'ya çeşitli ödüller kazandırdı. Yaratıcı mimarın son çalışması ise göz kamaştıran cinsten.

     

  • 3 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Laura, 2005 yılında Londra'ya taşındığı sırada terk edilmiş bir tuvalet buldu.

  • 4 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Aile ve arkadaşlarına eski tuvaleti yatak odalı bir daireye dönüştürmek istediğini söylediğinde aldığı tepkiler çoğunlukla kahkaha ve eleştiri oldu.

     

  • 5 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Tuvalet 1929'da inşa edilmiş ve en son 1980'lerde kullanılmıştı. Bu yıkık dökük yer harabeden farksızdı.

     

  • 6 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    İnşaatçılar ve işçilerin yardımıyla Laura, hayallerindeki evi yapmaya koyuldu.

     

  • 7 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Sıkı ve programlı bir çalışma ve 65 bin dolarlık harcamadan sonra proje tamamlandı.

  • 8 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Terk edilmiş umumi tuvaleti tek odalı bir daireye dönüştü.

  • 9 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Çağdaş mobilyalarla tasarlanan ev, göz alıcı yatak odasının yanı sıra ihtiyaç duyulabilecek her olanağa sahip.

     

  • 10 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Dairenin ufak bir kitaplığı, oturma odası, mutfağı, hatta küçük bir bahçesi bile mevcut. 

  • 11 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Evin son hali sizce de muazzam değil mi?

  • 12 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 13 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    SADECE 58 DAKİKADA EV YENİLEDİLER

    ABD'li bir mimarlık şirketi çok kısa bir sürede hayata geçirdiği apartman yenileme projesiyle hayranlık uyandırdı. 

  • 14 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Şirket tadilat işlemleri günlerce, belki de aylarca sürebilecek apartmanı sadece 58 dakikada yeniledi.

  • 15 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 16 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Bir günde ortalama 3 evi yenileyebilen şirket, geçmiş rekorlarını tazelemek için yıkık dökük bir apartman dairesini tanınmayacak hale getirdi.

  • 17 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Duvarlarında çeşitli yazılar yazan, yerlerde çöpler bulunan ev, ekibin ellerinde bambaşka bir yere dönüştü.

  • 18 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    İşte 58 dakikada yenilenen evden kareler ve evin son hali...

  • 19 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 20 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 21 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 22 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 23 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 24 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 25 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    25 | 181
  • 26 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    26 | 181
  • 27 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    27 | 181
  • 28 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 29 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    29 | 181
  • 30 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    30 | 181
  • 31 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    31 | 181
  • 32 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    32 | 181
  • 33 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    33 | 181
  • 34 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    34 | 181
  • 35 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    35 | 181
  • 36 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    36 | 181
  • 37 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    37 | 181
  • 38 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    38 | 181
  • 39 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    39 | 181
  • 40 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    40 | 181

    Yatak odasının eski ve bakımsız hali...

  • 41 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    41 | 181

    Yatak odasının yenilenmiş hali...

  • 42 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    42 | 181

    Banyonun eski ve bakımsız hali...

  • 43 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    43 | 181

    Banyonun yenilenmiş hali...

  • 44 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    44 | 181

    Mutfağın eski ve bakımsız hali...

  • 45 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    45 | 181

    Mutfağın yenilenmiş hali...

  • 46 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    46 | 181

    Salonun eski ve bakımsız hali...

  • 47 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    47 | 181

    Salonun yenilenmiş hali...

  • 48 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    48 | 181
  • 49 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    49 | 181
  • 50 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    50 | 181

    AÇIK ARTIRMA İLE SADECE BİR EURO'YA ALDIĞI EVİ BAŞTAN YARATTI

    Maden bölgesinde bulunan mağara evden civarda başka örnekler de bulunuyor. Yumuşak kaya içine oyulan evlerde maddi durumu pek iyi olmayan yerel halk yaşıyordu.

  • 51 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    51 | 181

     

    Alexis ile kız arkadaşı evi yaşanabilir bir hale getirmek için kolları sıvadı. Fakat bu hiç de kolay olmadı.

     

  • 52 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    52 | 181

    4 yıllık bir çalışma ile ilmek ilmek evi yeni baştan yarattılar. 

     

  • 53 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    53 | 181

    Evin tadilatı için Alexis önce 25.000 euro’luk bir kredi çekmek için talepte bulundu fakat banka reddetti. 

     

  • 54 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    54 | 181

    Sonrasında Alexis ve kız arkadaşı bir restoranda çalışmaya başladılar. 

     

  • 55 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    55 | 181

    Burada 3 yıl boyunca çalışıp para biriktirdiler.

     

  • 56 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    56 | 181

    Biriktirdikleri para ile evi bugünkü imrenilen haline getirmeyi başardılar.

     

  • 57 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    57 | 181

    Evin şimdiki haline kavuşması için genç çift 35.000 euro harcadı.

     

  • 58 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    58 | 181
  • 59 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    59 | 181
  • 60 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    60 | 181
  • 61 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    61 | 181
  • 62 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    62 | 181

    ODASINA AÇTIĞI DELİK BAKIN NEREYE ÇIKIYOR....

    Oturma odasının bir köşesini kendi imkanları ile delen adamın ilk bakışta ne yapmaya çalıştığını kimse anlayamadı.

     

  • 63 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    63 | 181

    Yapım ve hazırlık aşamalarını sosyal medya hesabından paylaşan adamın takipçileri merakla sonucu görmek onu takip etmeye devam ettiler.

     

  • 64 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    64 | 181

    Sonunda bu adamın ne yaptığını gören takipçiler gözlerine inanamadı. İşte çılgın adamın tasarımından kareler...

  • 65 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    65 | 181
  • 66 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    66 | 181
  • 67 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    67 | 181
  • 68 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    68 | 181
  • 69 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 70 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 71 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 72 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 73 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 74 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 75 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 76 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 77 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 78 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 79 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 80 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 81 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 82 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 83 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 84 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 85 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 86 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 87 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 88 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 89 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 90 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 91 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    HAYALİNDEKİ SİNEMA SALONUNU YAPTI

    Gelişen teknoloji ile sinema salonlarındaki görüntü ve ses kalitesini evine taşımak isteyen adam hayalindeki sinema salonunu odasına yaptı.

  • 92 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Film izlemeyi seven eşinin evde olmadığı bir zaman diliminde aklındaki sinema odası düşüncesini gerçekleştiren adam, yapım aşamasını görüntülemeyi de unutmadı.

     

     

  • 93 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    93 | 181

    İşte, oturma odasının sinema salonuna dönüştüğü yapım aşamasından fotoğraflar...

     

     

  • 94 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 95 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 96 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 97 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 98 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 99 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 103 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 106 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 107 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 108 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 109 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 110 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 111 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 112 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 113 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 114 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 115 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 116 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 117 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 118 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 119 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 120 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 121 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 122 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 123 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 124 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 125 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 126 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 127 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 128 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 129 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 130 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 131 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 132 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 133 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 134 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 135 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 136 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 137 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 138 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 139 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 140 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 141 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    ESKİ BALKONUNU BAŞTAN YARATTI

    Balkonunda sıkılınca çareyi değiştirmekte bulan ev sahibi, küçücük balkonunu adeta baştan yarattı...

     

  • 142 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    142 | 181

    İşte basit malzemeler kullanılarak yapılan o balkon...

     

     

  • 143 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 144 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 145 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 146 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 147 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 148 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 149 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 150 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 151 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 152 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 153 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 154 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 155 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 156 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 157 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 158 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 159 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 160 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    BU SÜRPRİZ ÇOK KONUŞULUR! EŞİ EVDE YOKKEN...

    Bir adam eşi evde yokken ona çok sevineceği bir sürpriz hazırladı.

  • 161 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    Eski yatak odalarını baştan aşağıya tadilatla yenileyen adam, yaptıklarını adım adım kaydetti.

     

     

  • 162 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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    İşte o inanılmaz değişim...

     

  • 163 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 164 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 165 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 166 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 167 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 168 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 169 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 170 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 171 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 172 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 173 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 174 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 175 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 176 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 177 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 178 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
    178 | 181
  • 179 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 180 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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  • 181 Yıkık dökük apartman dairesini 58 dakikada yenilediler!
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