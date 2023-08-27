Yıkım esnasında operatör kepçeyi bırakıp kaçtı!

Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı...O anlar kamerada
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Operatör kepçeyi bırakıp kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş: 27.08.2023 - 09:30 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:31
6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Bu çerçevede, merkeze bağlı yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu.
Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, operatör kepçeyi bırakarak kaçtı.
O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.