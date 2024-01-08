Yıkım sırasında bina çöktü! 1 yaralı var

Çürük raporlu bina yıkım sırasında çöktü! Operatör yaralandı
Mersin'de korku dolu anlar yaşandı. Kentte çürük raporu verilen 5 katlı bir bina yıkımı sırasında aniden çöktü. Olayda yıkımı gerçekleştiren iş makinesinin operatörü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yıkımı yapılan 5 katlı bina çöktü, üzerine enkaz düşen kepçe operatörü yaralandı.
DHA'nın haberine göre ilçeye bağlı 82 Evler Mahallesi'nde çürük raporu olan 5 katlı binanın yıkımı için kepçe operatörü Mustafa Ergen çalışmaya başladı.
KEPÇENİN OPERATÖRÜ HAFİF YARALANDI
İlk kepçenin vurulduğu anda bina aniden çöktü. Büyük gürültüyle ön kısmına enkaz dökülen kepçenin operatörü Mustafa Ergen, hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla kepçeden çıkartılan Ergen, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.