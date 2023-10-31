Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmasında akılalmaz görüntü! Yıkım yapılınca duvarsız kat ortaya çıktı!

        Zeytinburnu'nda bina yıkıldı; yan apartman duvarsız kaldı

        İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm çalışmasında akılalmaz bir görüntü ortaya çıktı. Binanın yıkımı sırasında, yan apartmanın 3. katının duvarının olmadığı anlaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 11:43 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıkım yapılınca duvarsız kat ortaya çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım sırasında, yan binanın 3. katının duvarı olmadığı ortaya çıktı. Durumu bilen daire sakinlerinin yıkım öncesinde tedbir amaçlı daireyi boşalttığı öğrenildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        DHA'da yer alan habere göre Yeşiltepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında dün öğle saatlerinde 5 katlı bir binanın yıkımı yapıldı.

        Yıkım sırasında bitişikte bulunan 3 katlı binanın 3. katının duvarının olmadığı ortaya çıktı. Binanın yapıldığı dönemde, müteahhittin duvar örmek yerine yan binanın duvarını sıvayarak kullandığı ileri sürüldü. Dairede oturanların da durumu bildiği ve yıkım öncesinde tedbir amacıyla daireyi boşalttıkları öğrenildi.

        "BURANIN DUVARLARI YOK"

        Duvarı olmayan binada alt katta yaşayan İsmail Demir, "Daha önce komşu boşaltmıştı dairesini. Zaten kendisi yaşlıydı. O daha önce söylüyordu, 'Bizim buranın duvarları yok' diye. Biz emin değildik, kendi duvarlarımız var mı, yok mu? Bizim duvarlar varmış. Şu anda İstanbul'daki kötü binalara bir an önce el atmaları lazım. Binalar gerçekten çok çürük" dedi.

        "MÜTEAHHİT KAÇMIŞ"

        Hamza Fazlıoğlu, "Mevcut olan iki katı yapmışlar. 3. katı zaten kaçak olduğu için müteahhit bırakmış, kaçmış. O dönemde 150 tane tuğladan kaçan, bu binayı nasıl yapmış" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Şiddet bitmiyor! Kadın doktora yumruklu saldırı
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Doğaüstü yetenekleri olduğunu söyledi! Genç kızları tacizden tutuklandı!
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        4 aylık hamile eşini boğmuştu! "Pes" dedirten savunma!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Restoranda taşkınlık çıkardılar! Uzun namlulu ile kurşun yağmuru!
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Yeniler kayıp!
        Yeniler kayıp!
        Arkadaşın ölümü
        Arkadaşın ölümü
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Duayen gazeteci Arolat hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?