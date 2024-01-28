Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu: Hatay'daki panik anları kamerada
Hatay'ın Payas ilçesinde iş makinası operatörü, yıkımını gerçekleştirdiği 2 katlı binanın altında kalmaktan son anda kuruldu. Yaşanan panikse cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş: 28.01.2024 - 09:34 Güncelleme: 28.01.2024 - 09:45
Depremin yerle bir ettiği Hatay’da hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Payas ilçesinde bulunan itfaiye amirliği binası da ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.
Yıkım esnasında iş makinası, 2 katlı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Yaşanan panik anı ve operatörün hızlı manevrasıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yıkım sonrası iş makinasında maddi hasar oluştu.