Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu: Hatay'daki panik anları kamerada

Depremin yerle bir ettiği Hatay’da hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Payas ilçesinde bulunan itfaiye amirliği binası da ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Yıkım esnasında iş makinası, 2 katlı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan panik anı ve operatörün hızlı manevrasıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıkım sonrası iş makinasında maddi hasar oluştu.