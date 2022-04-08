Yıl sonu enflasyon beklentisi 6 puan yükseldi

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Merkez Bankası, Nisan 2022 beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete yanıt veren 51 katılımcıya göre yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 6 puan yükselerek yüzde 40.47'den yüzde 46.44'e çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL seviyesindeyken, bu anket döneminde 16,85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşti.

2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3.4'ten 3.2'ye düşerken, gelecek yıla dair büyüme beklentisi de yüzde 4.2'den 4'e çekildi.