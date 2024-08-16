Yıl sonu enflasyon beklentisinde artış

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 42.95 olan yıl sonu ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 43.31'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30.02'den yüzde 28.71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19.32'den yüzde 19.30'a indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37.37'den 37.28'e düşerken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41.52'den 42.03'e çıktı.