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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yıl sonu TÜFE beklentisi açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        TCMB'nin mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 44,19 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:49
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        Yıl sonu TÜFE beklentisi açıklandı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e, 24 ay sonrası için de yüzde 23,05'ten yüzde 22,67'ye geriledi.

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,5344 oldu. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 41,1543'ten 42,7890'a yükseldi.

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        Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.

        Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi.

        POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45

        Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te, gelecek yıl için de yüzde 3,8'de sabit kaldı.

        TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.

        12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

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