ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Karahan toplantının soru-cevap kısmında ise şunları söyledi:

- Asgari ücrette kapalı kapılar ardında bir eşik söylediğimiz doğru değil. Bunu yalanlıyoruz. Biz karar alıcı değiliz. Resmi ya da resmi olmayan herhangi bir tavsiyede bulunmuyoruz.

-Yüksek enflasyon ortamında ücretler reel olarak geriler. Enflasyonu düşürmek konusunda kararlıyız.