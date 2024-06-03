Yılanın ısırdığı kadın hayatını kaybetti
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken yılanın ısırdığı 76 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Giriş: 03.06.2024 - 10:46 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:46
Yusufeli'ne bağlı Sebzeciler köyünde evinin önündeki bahçede çalışan Gülşah Çakmak (76), farkında olmadan otların arasındaki yılana bastı.
Yılanın ısırdığı Çakmak, durumu bildirdiği komşularınca Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çakmak, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Gülşah Çakmak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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