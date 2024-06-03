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        Haberler Gündem Güncel Yılanın ısırdığı kadın hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Yılanın ısırdığı kadın hayatını kaybetti

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken yılanın ısırdığı 76 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:46 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:46
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        Yılanın ısırdığı kadın hayatını kaybetti
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        Yusufeli'ne bağlı Sebzeciler köyünde evinin önündeki bahçede çalışan Gülşah Çakmak (76), farkında olmadan otların arasındaki yılana bastı.

        Yılanın ısırdığı Çakmak, durumu bildirdiği komşularınca Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çakmak, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Gülşah Çakmak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        #yılan
        #ARTVİN
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