Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yılbaşı akşamı kalp krizine dikkat!

        Yılbaşı akşamı kalp krizine dikkat!

        Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre yılbaşı gibi dönemlerin ciddi kalp sorunlarında zirve yaptığı dönemler olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzm. Dr. Kamuran Seyidoğlu, yeni yıl ve kalp sağlığı hakkında tavsiyelerde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılbaşı akşamı kalp krizine dikkat!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kış aylarında kalp sağlığına daha da önem gösterilmesi gerektiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kamuran Seyidoğlu, “Kış mevsimindeki etkili soğuklar kalp damarlarında büzüşmeye yol açıyor ve kalp krizleri de bu tür havalarda 3 kat daha fazla görülüyor. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kalp rahatsızlığı olanların bu nedenle dikkatli davranması gerekiyor. Kış aylarına denk gelen yılbaşında da özellikle kalp rahatsızlığı bulunanların sağlığına eğilmesi büyük önem taşıyor. Özellikle kalp rahatsızlığı bulunanların yılbaşında kontrolsüz bir şekilde beslenmemesi, yağlı, tuzlu ve şekerli gıdaları aşırı tüketmemesi gerekir. Özellikle dışarda yemek yiyecek kalp hastaları veya kalp hastalığı için risk taşıyan kişilerin akılcı menü seçimine dikkat etmeleri önemlidir” dedi.

        REKLAM

        KALPLE İLGİLİ SEMPTOMLARI GÖZ ARDI ETMEYİN

        Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre yılbaşı gibi dönemlerin ciddi kalp sorunlarında zirve yaptığı dönemler olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Seyidoğlu, “Bu dönemin hem kış aylarına denk gelmesi hem de aşırı yiyecek içecek tüketimi kronik kalp hastalığı bulunanları olumsuz etkileyebilmektedir. Kalp hastaları böyle süreçlerde diyetlerine dikkat etmemekteler. Ayrıca yoğun sosyalleşme programları hiç akılda olmasa da strese neden olabilmektedir. Bu nedenle de kalp rahatsızlıkları daha da gün yüzüne çıkabilmektedir. Bazı kişiler de yıl sonunun yoğun bir dönem olması nedeniyle kalple ilgili belirtileri olsa da bununla ilgilenmeyebilmektedir. Yoğunluktan ötürü muayenelerini de erteleyebilmektedir” şeklinde konuştu.

        BU BELİRTİLER KALP SORUNLARINI İŞARET EDEBİLİYOR

        Göğüste, midede, boyun ya da çene gibi bölgelerde rahatsızlık hissinin kalp sorunlarını işaret edebileceğine değinen Uzm. Dr. Seyidoğlu, “Nefes darlığı, soğuk terleme, baş dönmesi veya mide bulantısı, cilt renginde sarılık, şiddetli baş ağrısı gibi semptomları olanların zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması önem taşımaktadır. Semptomlar dışında yeni yıl heyecanına kapılıp kalp hastalarının ilaçlarını ihmal etmemesi gerekmektedir” dedi.

        TUZ ALIMINI SINIRLANDIRIN

        Yeni yıl akşamında aşırıya kaçmadan yiyecek içecek tüketilmesinin kalp sağlığı için uygun olacağının önemini vurgulayan Uzm. Dr. Seyidoğlu, “Kızartılmış yiyecekler yerine ızgara, fırında pişen yiyecekler tüketilmeli. Fast food türü yerine sebzelerden oluşan menüler tercih edilebilir. Tatlı tercihlerinde ise meyve yemek denenebilir. Ayrıca yılbaşı akşamı tuz tüketimine de dikkat edilmelidir. Yemekten bir saat önce veya bir saat sonra kısa bir yürüyüş yapılabilir” diye konuştu.

        AŞIRIYA KAÇARAK YİYECEK İÇECEK TÜKETİMİ YAPMAYIN

        Uzm. Dr. Seyidoğlu, yılbaşı gecesi kalp krizi geçirme ve buna bağlı ölüm ihtimalinin yılın diğer günlerine göre daha yüksek oranda olduğunun eldeki tıbbi veriler tarafından da doğrulandığını bir kez daha vurgulayarak, kalp ve tansiyon rahatsızlığı şikayeti olanların yılbaşında aşırıya kaçacak şekilde yemek yememesi, yağlı, tuzlu ve şekerli gıdaları fazla tüketmemesi, ayrıca yüksek miktarda alkol almamaları gerektiğini de ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Oğlu canına kıydı! Kayınpeder gelini katletti!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        Trump'a bir seçim yasağı daha
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        5 bin TL ikramiyeler bugün hesapta
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        17 yaşındaki Gizem'in katiline ikinci kez 'haksız tahrik' indirimi!
        Jandarmadan eşine 10 el ateş!
        Jandarmadan eşine 10 el ateş!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Buruk'tan Kartal'a jet yanıt!
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Asgari ücretteki 2 TL’nin sırrı
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Borsada kan kaybı durdu mu?
        Icardi sözleri!
        Icardi sözleri!
        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"
        "Galatasaraylı oyuncular sürekli yerde yattı"