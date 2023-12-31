Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar ve neler var? 31 Aralık 2023 TV yayın akışı: Kanal D, SHOW TV, TV8, ATV, Star TV

Yılbaşı akşamı televizyonda hangi programlar ve neler var? 31 Aralık 2023 TV yayın akışı: Kanal D, SHOW TV, TV8, ATV, Star TV

Yılbaşını evde geçirecekler 31 Aralık TV yayın akışını merak ediyor. Her kanalın yılbaşı özel programı eğlenceli sahnelerle yayınlanacak. İşte birbirinden renkli programların yer alacağı SHOW TV, TV8, Kanal D, ATV ve Star TV yayın akışı

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ATV YAYIN AKIŞI İLE YILBAŞI PROGRAMI

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 22.40'da ATV'de.

"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümü birbirinden değerli sanatçıları stüdyoda konuk ediyor. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu özel akşamda bilgilerini eğlenceli bir şekilde sınayacaklar.