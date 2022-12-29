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Yılbaşı akşamı TV'de ne var? İşte 2023 yılbaşı gecesi TV'de yer alan program ve diziler!

Yılbaşı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü isimlerin de dahil olduğu programların detayları netlik kazandı. Heyecanlı yarışmaların yer aldığı yılbaşı gecesinde hangi kanalda hangi programın yer aldığı merak ediliyor. Yeni yıla evde girecekler için yılbaşı özel programlarını haberimizde derledik. İşte 2023 yılbaşı gecesi TV'de yer alan program ve diziler...

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  • Yılbaşı akşamı TV'lerde ne var? İşte 2023 yılbaşı gecesi TV'de yer alan program ve diziler! 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı

    Yılbaşı akşamını televizyon izleyerek geçirmek isteyenler yılbaşı özel programları merak ediyor. Birbirinden ünlü ve başarılı ismin konuk olarak katıldığı eğlence programları ve müzik şöleni ile hangi kanalda hangi yılbaşı programlarının yer aldığını haberimizde paylaştık. İşte 31 Aralık Cumartesi yılbaşı gecesi TV yayın akışı ile merak edilen diziler ve programlar...
  • Yılbaşı akşamı TV'lerde ne var? İşte 2023 yılbaşı gecesi TV'de yer alan program ve diziler! 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı

    SHOW TV

    20.00 - Güldür Güldür Show (Yılbaşı Özel)

    Show TV'de yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show ekranlara gelecek. 'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümünde Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan konuk olacak.
  • Yılbaşı akşamı TV'lerde ne var? İşte 2023 yılbaşı gecesi TV'de yer alan program ve diziler! 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı

    ATV 

    20:00 - Kim Milyoner Olmak İster

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor. 
  • Yılbaşı akşamı TV'lerde ne var? İşte 2023 yılbaşı gecesi TV'de yer alan program ve diziler! 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı

    FOX

    20.00 Benden Ne Olur (Film)

    22.30 Ata Demirer Gazinosu

    Ata Demirer’in Gazinosu'nda, Ata Demirer hem stand-up yapıyor hem 'tek kişilik gazino’ oluyor! Başarılı komedyen, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuara sahip. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Seyircinin hasretle beklediği mizah dolu hikayeler de şarkı aralarında sahnede yerini alıyor. 
  • Yılbaşı akşamı TV'lerde ne var? İşte 2023 yılbaşı gecesi TV'de yer alan program ve diziler! 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı

    KANAL D

    20.00 - Şarkılar Bizi Söyler

    Kanal D Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" konsepti yaşanacak.
  • Yılbaşı akşamı TV'lerde ne var? İşte 2023 yılbaşı gecesi TV'de yer alan program ve diziler! 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı

    STAR TV

    20.00 - İBO Show

    İbo Show, yılbaşı gecesi ekran başındaki seyircisine eşsiz bir müzik zevki sunacak. İbo Show yılbaşı bölümüne; Gülben Ergen, İrem Derici, Arabesk müziğin en sevilen sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu Mahmut Tuncer, Şafak Sezer konuk olacak.
  • Yılbaşı akşamı TV'lerde ne var? İşte 2023 yılbaşı gecesi TV'de yer alan program ve diziler! 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı

    TRT 1

    20.00 - Gönül Dağı

    00.00 - 1'de Nostalji

    TRT ekranlarında "1'de Nostalji" programında 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak.
  • Yılbaşı akşamı TV'lerde ne var? İşte 2023 yılbaşı gecesi TV'de yer alan program ve diziler! 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı

    TV8

    20.00 - O Ses Türkiye (Yılbaşı Özel)

    TV8 yılbaşı özel programında Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Danla & Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşi ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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