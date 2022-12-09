Milli Piyango çekilişi öncesinde dağıtılacağı açıklanan ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak duyuruldu. Milli Piyango 2023 yılbaşı biletleri bayilerden ve Milli Piyango'nun sitesi üzerinden temin edilebilecek. Peki, 2023 Yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? İşte konuyla ilgili merak edilenler...