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Yılbaşı hangi gün? 4 günlük yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor?

2021 yılbaşı hangi gün? 4 gün sürecek yılbaşı yasağı ne zaman başlayacak? Aralık ayının sonun yaklaşmasıyla birlikte kamuoyunda bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Peki, 4 günlük yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor? İşte merak edilen detaylar...

Yılbaşı hangi gün? 4 günlük yılbaşı yasağı ne zaman başlıyor?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı hangi gün başlayacak? Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kabine Toplantısı sonrası merak edilen soru cevabını buldu. Peki Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte, detaylar...

YILBAŞI YASAĞI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili "31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00 kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." dedi.

YILBAŞI HANGİ GÜN?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de sayıldığında kısıtlama kararı alındığı için 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

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