Yılbaşı hani güne denk geliyor?

Yılbaşına çok az bir süre kala birçok vatandaş yılı sonlandırmak için planlar yapmaya başladı. 31 Aralık gecesini 1 Ocak 2023'e bağlayan gece tüm Türkiye'de yeni yıl coşkusu yaşanacak. Şimdi vatandaşlar, yılbaşına dair tüm ayrıntıları merak ediyor. Peki, yılbaşı hangi gün ve tatil olacak mı? İşte, detaylar...