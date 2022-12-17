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Yılbaşı hani güne denk geliyor?

2023 için geri sayım başladı. Aralık ayının son günlerini yaşadığımız bu zamanlarda birçok vatandaş yılbaşı planları yaptı. Şimdi ise yılbaşı tatilinin detayları merak ediliyor. Beklenen tatil açıklaması milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. İşte, detaylar...

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  • Yılbaşı hangi gün, ne zamana denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

    Yılbaşına çok az bir süre kala birçok vatandaş yılı sonlandırmak için planlar yapmaya başladı. 31 Aralık gecesini 1 Ocak 2023'e bağlayan gece tüm Türkiye'de yeni yıl coşkusu yaşanacak. Şimdi vatandaşlar, yılbaşına dair tüm ayrıntıları merak ediyor. Peki, yılbaşı hangi gün ve tatil olacak mı? İşte, detaylar...
  • Yılbaşı hangi gün, ne zamana denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

    YILBAŞI HANGİ GÜN?

    Yıl sonu 31 Aralık 2022 tarihi bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. 2023 yılının ilk günü yani 1 Ocak ise Pazar günü.
  • Yılbaşı hangi gün, ne zamana denk geliyor? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

    31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    Bu sene yılbaşı ve ertesi günü hafta sonuna denk geldiği için ayrı bir tatil yaşanmayacak.

     

    31 Aralık Cumartesi tam gün olarak kutlanırken, 1 Ocak 2023 günü resmi tatil ancak Pazar gününe denk gelecek.

 

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