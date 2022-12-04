Yılbaşı hangi güne denk geliyor? İşte yılbaşı tatiliyle ilgili detaylar

2023 Yılbaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022'ye veda edip 2023 yılına "Merhaba" diyeceğiz. "Yılbaşı tatili kaç gün?" sorusu ise vatandaşların en çok araştırdıkları konuların başında geliyor. Peki Yılbaşı resmi tatil mi? 2022 resmi tatiller takvimi

YILBAŞI HANGİ GÜN

Bu sene 31 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak normalde resmi tatil anca o da Pazar yani haftalık izin gününe denk geliyor.

31 Aralık 2021 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ