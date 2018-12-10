Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde verilecek büyük ikramiye tutarı açıklandı. Peki, Yılbaşı milli piyango ikramiyesi ne kadar?

YILBAŞI MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira oldu. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Talih Kuşu'nun biletleri bu yıl yüzde 16.6 zamlandı. Büyük ikramiye tutarındaki artış ise yüzde 14.7 oldu. Geçtiğimiz yıl büyük ikramiye 61 milyon TL idi. 2017'de tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet ise 15 liradan satılmıştı

TOPLAM NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2018'de yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

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