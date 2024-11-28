Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!

İzmir'in Menemen ilçesindeki depo ve imalathaneye düzenlenen operasyonda 28 bin litre etil alkol ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA'da yer alan habere göre Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depo ve imalathaneye eş zamanlı baskın düzenledi.