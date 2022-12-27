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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşı partisinde buluştular

Modern sanat galerisi RED art İstanbul, geleneksel karma yılbaşı sergisi “Tis’ the season Tis’ the ART” için geçtiğimiz hafta sonu kapılarını açtı

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  • Yılbaşı partisinde buluştular! Ali Sunal, Nilperi Şahinkaya, İbrahim Selim... - Magazin haberleri

    Sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin bir arada bulunduğu "Tis’ the season Tis’ the ART" adlı sergi, sanatseverlerin ilgisiyle karşılaştı.
  • Yılbaşı partisinde buluştular! Ali Sunal, Nilperi Şahinkaya, İbrahim Selim... - Magazin haberleri

    'Subway Jazz Station', Red art İstanbul’un galerisinde müzikleriyle katılımcılara eşlik etti.
  • Yılbaşı partisinde buluştular! Ali Sunal, Nilperi Şahinkaya, İbrahim Selim... - Magazin haberleri

    Serginin açılış partisine katılanlar arasında; Ali Sunal ve Nazlı Sunal, Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi, İbrahim Selim, Hande Uğur, Didem Yağcı, Cihan Ünalan, Gizem Girgin, Hamid Tolouei Fard, Sebla Devidas, Beni Devidas, Tolga Acarlı, Ahu Acarlı, Gülfam Aydın, Axel Devidas, Hayal Aydın gibi isimler vardı.
  • Yılbaşı partisinde buluştular! Ali Sunal, Nilperi Şahinkaya, İbrahim Selim... - Magazin haberleri

    7 OCAK'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

    Red art İstanbul’da, 24 Aralık’ta ziyaretçilerine kapılarını açan sergi, 7 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.
  • Yılbaşı partisinde buluştular! Ali Sunal, Nilperi Şahinkaya, İbrahim Selim... - Magazin haberleri

    Berk Arıkan, Cankat Kalyoncu, Cihan Ünalan, Çağatay Odabaş, Didem Yağcı, Eda Baysal, Ekin Anıl, Emel Ilgaz, Emre Yusufi, Ezo Sunal, Hamid Tolouei Fard, Hande Uğur, İlkem Güneri, Nesren Jake, P.J., Serdar Akkılıç, Tarkan Güveli, Taylan Türkmen, Uğur Orkide’nin eserleri, “Tis’ the season Tis’ the ART” sergisinde sanatseverlerle bulaşacak.
  • Yılbaşı partisinde buluştular! Ali Sunal, Nilperi Şahinkaya, İbrahim Selim... - Magazin haberleri

    Ali Sunal
  • Yılbaşı partisinde buluştular! Ali Sunal, Nilperi Şahinkaya, İbrahim Selim... - Magazin haberleri

    İbrahim Selim, Emre Yusufi
  • Yılbaşı partisinde buluştular! Ali Sunal, Nilperi Şahinkaya, İbrahim Selim... - Magazin haberleri

    Ali Sunal, Emre Yusufi

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