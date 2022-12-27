Yılbaşı partisinde buluştular

Serginin açılış partisine katılanlar arasında; Ali Sunal ve Nazlı Sunal, Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi, İbrahim Selim, Hande Uğur, Didem Yağcı, Cihan Ünalan, Gizem Girgin, Hamid Tolouei Fard, Sebla Devidas, Beni Devidas, Tolga Acarlı, Ahu Acarlı, Gülfam Aydın, Axel Devidas, Hayal Aydın gibi isimler vardı.