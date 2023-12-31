Yeni yıla saatler kaldı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara yılbaşı programı
Yeni yıla saatler kala birçok vatandaş yeni yıla girmeyi heyecanla bekliyor. Bu gece tüm dünyada yılbaşı kutlanırken yılbaşı programı olan mekanlar da aratılıyor. 2024'e girerken İstanbul, Ankara ve İzmir'de birçok konser ve etkinlik yapılacak. Birçok sanatçı farklı mekanlarda sahne alacak. İşte, Yılbaşı programı arayanlara İstanbul, Ankara ve İzmir için yılbaşı mekanları ve konserleri...
CVK PARK BOSPHORUS
Park Bosphorus'ta yılbaşı programı saat 20.00'de başlıyor. DJ performansları, oryantal dans ve orkestra etkinliklerini içeren yılbaşı programı saat 01.30'a kadar sürüyor.
CROWNE PLAZA FLORYA
Crowne Plaza yılbaşında eğlenceli bir mekan sunuyor. Yılbaşı özel programda Şevval Sam şarkılarıyla 2024'e merhaba diyor.
RUFFLES İSTANBUL
Ruffles İstanbul'un yılbaşı gecesinde Emir Ersoy ve Orkestrası ile saat 20.00'de Melike Şahin konser verecek.
JOLLY JOKER
Vadi istanbul'da yer alan Jolly Joker yılbaşı programında Cem Adrian'ı ağırlıyor. Biletler hala satışta ve kapı açılış saati ise 21.00.
WOW İSTANBUL HOTEL
Bakırköy'de yer alan WOW İstanbul Hotel yılbaşı programında yine eğlenceli bir konser yer alıyor. 31 Aralık gecesi Berkay ve Dicle Olcay konser verecek.
ELITE WORLD KÜÇÜKYALI
Konaklamalı ve konaklamasız farklı yılbaşı programı sunan Elite World bu gece yılbaşında Altay'ı sahnede konuk ediyor.
PULLMAN HOTELS AND RESORT
Pullman bu gece yılbaşında konuklarına Ebru Yaşar konseri ile keyifli bir yılbaşı menüsü sunuyor.
ALTIN YUNUS HOTEL
Çeşme'de yer alan hotel, dolu dolu bir yolbaiı programı sunuyor. Pazar günü Rise Up Orkestrası sahne alırken ardından Simge de konser verecek. Konser bitiminden sonra program after party ile devam edecek.
BALÇOVA TERMAL OTEL İZMİR
Yılbaşı gecesinde otel zengin bir yılbaşı menüsü sunuyor. Bununla beraber, yılbaşı programı dahilinde Ceylan Ertem de konser verecek.
CARNICAL VENEUE HILLTOWN AVM KARŞIYAKA
İzmir'de yer alan HillTown'da 'Yeni Yıl Festivali' başlığında Levent Yüksel, Dedublüman ve İlhan Güryalçın sahne alacak. Festival konserleri saat 20.00'de başlayacak.
GÜNAY RESTAURANT ANKARA
Sık sık birçok sanatçının sahne aldığı Güney Restaurant yılbaşı programında konuklar 2024'e Emel Sayın konseri ile merhaba diyecek.
HOTEL GARDEN INN ANKARA
31 Aralık gecesi Yıldız Tilbe sevenleriyle şarkıları ile buluşacak. Hotel Garden Ankara'da konser vrecek olan şarkıcı yılbaşında konuklara özel anlar yaşatacak.