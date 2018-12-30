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31 ARALIK PAZARTESİ TATİL Mİ? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene 31 Aralık Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatilini haftasonu tatili ile birleştirerek 4 günlük tatil yapmak isteyenler, 31 Aralık Pazartesi günün tatil ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak bu yönde yapılan bir açıklama henüz yok.