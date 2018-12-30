Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Pazartesi 31 Aralık yarın resmi tatil mi? Yılbaşı günü okullar tatil edilecek mi?
30.12.2018 - 13:51 | Güncelleme:
Yılbaşı tatili kaç gün olacak? sorusu merak ediliyor. Hem öğrenciler hem milyonlarca çalışan "Yılbaşı tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Diğer yandan 31 Aralık 2018 Pazartesi günü tatil olacak mı? sorusu yanıt bulmadı. İşte yılbaşı tatili ile ilgili tüm ayrıntılar...
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Yılbaşı tatil mi sorusu, 31 Aralık'a sayılı gün kala merak edilmeye başlandı. Takvimlerden Miladi takvime göre 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece tüm dünyada 2019 yılının ilk günü olarak kutlanacak. Bu sene 31 Aralık Pazartesi gününe 1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Peki 31 Aralık Pazartesi ve yılbaşı resmi tatil mi?
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31 ARALIK PAZARTESİ TATİL Mİ? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu sene 31 Aralık Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatilini haftasonu tatili ile birleştirerek 4 günlük tatil yapmak isteyenler, 31 Aralık Pazartesi günün tatil ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak bu yönde yapılan bir açıklama henüz yok.
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YILBAŞI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Okullar sadece 1 Ocak Salı günü resmi tatil gününde tatil. 31 Aralık Pazartesi günü öğrenciler ders başı yapacak.
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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık gecesine kadar satışta olacak.
31 Aralık gecesi yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.
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ATATÜRK HAVALİMANI'NDA YILBAŞI YOĞUNLUĞU
Yeni yılı farklı ülke ve şehirlerde karşılamak isteyen yolcular, dün sabahtan itibaren havalimanına gelmeye başladı. Güvenlik kontrollerinden geçerek terminale giren yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini tamamladı.
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PASAPORT KONTROLLERİNDE YOĞUNLUK
Yolcuların gelişlerinin öğleden itibaren daha da arttığı havalimanında, kontuarlarda ve pasaport kontrollerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.
Havalimanı çalışanların yoğun çabasıyla terminallerdeki yolcu akışında ve seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadı.
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