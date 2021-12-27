Ocak ayının ilk günü, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde Aralık ayı başında başlayan radyo, televizyon ve gazeteler de dahil olmak üzere, geçen yılın anma döneminden sonra yeni bir yılın başlangıcını temsil ediyor. Peki Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık resmi tatil mi? İşte 2022 resmi tatiller takvimi